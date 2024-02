Mit der „Krone“ zur magischen Show von Thommy Ten

Das heimische Zauberpaar setzt in bewährter Manier auf grandiose Illusionen und schier unglaubliche mentalmagische Momente und wird dabei erstmals in die Luft gehen und damit jede Menge akrobatisches Können unter Beweis stellen. An der Show der Superlative wirken auch die besten Köpfe aus der Unterhaltungsmetropole Las Vegas mit - etwa die Kostümbildnerin von Lady Gaga und Designer des Cirque du Soleil.