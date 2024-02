„Durfte mich in der NBA nie wirklich beweisen“

Einst stand er in der National-Basketball-League den Houston Rockets rund um deren Superstar James Harden gegenüber. Nun geht’s für Klosterneuburgs Neuzugang Duje Dukan am kommenden Wochenende nach Oberwart. Da muss – überspitzt formuliert – ja fast die Frage erlaubt sein, ob in der Karriere etwas schief lief? Dukan grinst: „Wenig! Ich habe in Wahrheit dort nur unterschrieben, durfte mich in der NBA aber nie wirklich beweisen“, sah er in der Star-Liga keine „faire“ Chance auf Einsatzzeiten.