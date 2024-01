Freund bestätigt: FC Bayern plant Blitz-Transfer

Der FC Bayern München will auf der Zielgeraden der Transferperiode noch einmal auf die Verletztenmisere reagieren und Flügelstürmer Bryan Zaragoza ein halbes Jahr früher nach München lotsen. „Er wird definitiv Spieler des FC Bayern im Sommer. Wir sind in Gesprächen, ob es eventuell möglich ist, ihn schon früher zu Bayern zu holen. Da gehören immer drei Parteien dazu. Mal sehen, was in den kommenden beiden Tagen passieren wird”, schildert Freund am Dienstag.