So wird NÖ zur Startrampe zum roten Planeten

Maria Lanzendorf im Bezirk Bruck an der Leitha ist kurzfristig das Zentrum der Mars-Forschung. Denn in einer Halle der Spedition Gebrüder Weiss, dem Logistikpartner des Österreichischen Weltraumforums (ÖWF), wird drei Tage lang jenes Material auf Herz und Nieren getestet, mit dem in wenigen Wochen eine große Mars-Mission simuliert wird. „Es ist die letzte Möglichkeit, zu checken, ob alles funktioniert“, erklärt ÖWF-Direktor Gernot Grömer. Dazu zählen die Raumanzüge ebenso wie die autonom fahrenden Mars-Rover.