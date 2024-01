Nach Bedrohung der eigenen Familie geflüchtet

Am Freitag geriet ein Familienstreit im Tennengau außer Kontrolle, als ein 49-jähriger Mann seine Angehörigen bedrohte und anschließend mit dem Pkw seines Bruders die Flucht ergriff. Die Polizei startete eine Fahndung, die in Piding endete. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, konnte die deutsche Polizei den Tennengauer aufhalten.