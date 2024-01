Schiffer sorgt mit Katze bei Premiere für Kritik

Das Model möchte ihr Haustier zum Star machen - sie konnte für den Stubentiger bereits eine Rolle in dem Thriller „Argylle“ ergattern. Bei der Premiere am Mittwoch in London nahm sie die Katze mit. Die beiden waren dabei farblich perfekt aufeinander abgestimmt - auch das Muster von „Chips“ Rucksack harmonierte mit dem Kleid der 53-Jährigen.