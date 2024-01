Judokas bitten zu Tanz auf zwei Hochzeiten

In Bischofshofen trifft sich der Nachwuchs

Apropos Bischofshofen: Dort trifft sich am Wochenende die nächste Generation an potenziellen Olympia-Teilnehmern zur Österreichischen U18- und U23-Meisterschaft. „Besser als im Vorjahr sein“, peilt Landestrainer Julius Meinel an und hofft auf Medaillen in allen Klassen. In Absenz von Dengg (siehe oben), Lenz Naprudnik (Meniskus) und Marlene Schinwald (Auslandssemester) müssen heuer andere in die Bresche springen.