Haus Semmering: Bund kämpft gegen Aus für Asylheim

Im „Haus Semmering“ herrscht Gefahr im Verzug: Wie berichtet, wurden bei einer feuerpolizeilichen Überprüfung der Bundes-Asylunterkunft, die die Gemeinde durchgeführt hatte, grobe brandschutztechnische Mängel offensichtlich. In einem Bescheid, den Bürgermeisterin Maria Fischer daraufhin erlassen hat, sind diese penibel aufgelistet. Die Gemeinde fordert deren sofortige Behebung: „Das Haus muss saniert werden!“, so die SPÖ-Ortschefin. Nun steht sogar eine Räumung der Asylunterkunft in Spital am Semmering - 180 Personen sind untergebracht - im Raum. Aufgrund von unklarer Zuständigkeit hat die Gemeinde sogar einen Rechtsbeistand zu Rate gezogen.