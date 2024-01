Wärmepumpenhersteller iDM will den Süden erobern

Für die Zukunft will man dennoch nichts dem Zufall überlassen. Die Planungen gehen in viele Richtungen, vor allem im Ausland. Neben den Werken in Osttirol und in Spittal an der Drau plant man ein drittes in Sachsen in Deutschland. Der Bau soll noch heuer starten. Auch zwei weitere Märkte sollen in diesem Jahr noch stärker in den Fokus rücken. Dazu Hoheisel: „Wir sind in Italien mit einer Vertriebstochter aktiv. Anfang dieses Jahres erfolgte dies in Madrid.“