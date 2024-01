25 Jahre nach Bustragödie: „Es ist schmerzvoll!“

Vor genau 25 Jahren, am 24. Jänner 1999, kamen in Trahütten in der Gemeinde Deutschlandsberg 18 Jugendliche aus Ungarn bei einem schrecklichen Busunglück ums Leben. Eine Tragödie, die den Ort nie mehr loslässt, aber auch zusammenschweißt. Am kommenden Freitag wird der Verstorbenen gedacht.