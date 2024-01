19-Jährige in Hotel mit heißem Fett übergossen

Gegen 16 Uhr war die 19-Jährige in einem Hotel in Landeck mit Küchenreinigungsarbeiten beschäftigt. „Dazu ließ die Frau heißes Frittierfett aus der Fritteuse in einen großen Topf laufen“, heißt es seitens der Polizei. Im Anschluss wollte die Österreicherin den Topf mit dem heißen Frittierfett gemeinsam mit einer Arbeitskollegin über eine Stiege zum Auskühlen in ein darunter liegendes Stockwerk tragen.