Salzburg Krimi-Premiere mit Jedermann-Star

Wenn Kriminelle und Kommissare aufeinander treffen, ist Stress vorprogrammiert. Nicht so aber am Montagnachmittag in Mattsee. Dort wurde der neue ORF Salzburg Landkrimi vorgestellt. Das Ermittlerduo, gespielt von Salka Weber und Christoph Luser, fiel dem Bösewicht, gespielt von Thomas Mraz, beim großen Wiedersehen nach dem Dreh voller Freude um den Hals. Dem Betriebsklima dürfte der äußerst düstere Filmdreh also nicht auf den Magen geschlagen haben.