In der Südsteiermark bebte die Erde

Am Montag um exakt 11:14 Uhr bebte etwa vier Kilometer westlich von Leibnitz die Erde - aber kein Grund zur Panik, es handelte sich laut Erdbebendienst der Geosphere Austria nur um ein leichtes Beben mit einer Magnitude von 1,4.



Es wurde von einigen Personen schwach wahrgenommen, ein leichtes Zittern war zu spüren. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke auszuschließen, so die Experten.