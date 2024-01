Bei Liftler Willi spielt die Musik

Seit fast 40 Jahren arbeitet Willi am Berg

Darum war der Bauernsohn 19 Jahre lang Skilehrer und ist jetzt seit 20 Jahre auf der Schmitten Liftler. Er hat schon Millionen Skigäste an seinem Lift gehabt. 12.000 waren es allein am 3. Jänner auf der Schmittenhöhe. „Früher war mehr Arbeit, heute sind es mehr Leute“, sagt Sepp. Die „Bewegungstalente“, meistens Engländer, erkennt Willi schon aus dem Augenwinkel. Wenn jemand im Liftbereich stürzt oder wo hängen bleibt, hört er das schon am Geräusch.