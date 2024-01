Neumarkt: Eine Person bei Zimmerbrand verletzt

Ortsfeuerwehrkommandant Herbert Maderegger schilderte gegenüber der „Krone“ den nächtlichen Einsatz: „Der Brand brach in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus. In der Wohnung befand sich eine Person. Unser Einsatzleiter brach die Wohnungstür auf und konnte den Mann so in Sicherheit bringen.“ Es habe eine massive Rauchentwicklung gegeben. Der Bewohner sei ansprechbar gewesen