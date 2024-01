83-jährige Kapfenbergerin wird Opfer von Betrügern

Am Dienstag gegen Mittag erhielt die 83-jährige Frau aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag von einem angeblichen Anwalt einen Anruf. Der ohne Akzent sprechende Mann gab an, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem ein Kind verstorben sei. Der Sohn würde sich in Haft befinden und nur auf Kaution freikommen.