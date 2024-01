Vorrang missachtet: 86-Jähriger kracht gegen Lkw

Passiert ist der Unfall am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in Kirchberg/Raab: Ein 86-Jähriger fuhr trotz Nachrangs vom Mühlteichweg in die L 201 und krachte dort gegen den Lkw eines 35-jährigen Kärntners. Der Südoststeirer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins LKH Feldbach gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.