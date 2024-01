Hündin „Soxy“ nach feiger Gift-Attacke gelähmt

Gemeinde warnt mit Flugblatt vor der Gefahr

Im 1800-Seelen-Ort ist seit der heimtückischen Attacke die Aufregung nicht nur unter Tierbesitzern groß. Als Reaktion darauf hat die Gemeinde rasch Maßnahmen ergriffen. So wurden die Bewohner mit einem Flugblatt darüber informiert, dass es möglicherweise weitere vergiftete Happen auf beliebten Routen für Spaziergänge im Ortsgebiet geben könnte. „Gemeinsam mit der Hundebesitzerin haben wir den Vorfall natürlich auch angezeigt“, betont Bürgermeister Alfred Artmäurer, der sich entsetzt zeigt, dass in „seinem“ Günselsdorf Tierhasser ihr Unwesen treiben. „Es ist mir ein Anliegen, die Bevölkerung zu informieren, damit keine weiteren Hunde unwissentlich mit vergifteten Ködern in Kontakt kommen. Die Warnung vor der Gefahr ist dringend und notwendig“, ist der Kommunalpolitiker überzeugt.