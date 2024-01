Ein buntes Kaleidoskop erfreulicher Positivität

Nicht alles, was uns fordert und was noch an weiter Belastendem heuer auf uns zukommen mag, soll Dunkel ins Dasein bringen. Man sollte deshalb nicht die Leichtigkeit, den Witz und das Schöne in Vergessenheit geraten lassen, sondern solche Erlebnisse – wie eben das „InnStrumenti Neujahrskonzert“ – als Teil des Positiven im Leben in sich wirken lassen. Das zumindest waren die Gedanken des Verfassers dieser Zeilen, als er sehr beschwingt und zufrieden am Dreikönigstag das Congress Innsbruck verließ.