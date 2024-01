Skifahrer (38) brach sich bei Abfahrt Oberschenkel

Böse Folgen hatte ein Ausritt in den freien Skiraum für einen 38-jährigen Schweden am Samstagvormittag im Skigebiet Penken im Gemeindegebiet von Finkenberg (Bezirk Schwaz in Tirol). Bei einem Sprung über einen Hügel landete der Skifahrer so unglücklich, dass er sich den Oberschenkel brach.