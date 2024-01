St. Anna: Leiche lag sechs Jahre lang in Wohnung

Der Fall hatte im November für große Betroffenheit gesorgt: Im Zuge einer Wohnungsöffnung war in der südoststeirischen Gemeinde St. Anna am Aigen von Polizisten eine bereits skelettierte Leiche entdeckt worden. Weil der Bewohner monatelang seine Post nicht geholt und auch keine Rechnungen mehr beglichen hatte, war er nach zwei Jahren Wartezeit amtlich abgemeldet worden. Mittlerweile liegt das Obduktionsergebnis vor, wie die Landespolizeidirektion am Nachmittag der „Krone“ bestätigte: Beim Toten handelt es sich um einen Steirer aus St. Anna, der im Alter von 49 Jahren gestorben war. Der Todeszeitpunkt wird auf den Herbst 2017 datiert - das heißt, er lag seit mehr als sechs Jahren in der Wohnung! Begründet wird das im Ort damit, dass der Mann keinen Kontakt zu Verwandten gehabt habe.