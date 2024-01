KTM Packages und Plätze auf der Tribüne gewinnen

Wir schicken Sie zur MotoGP

Gemeinsam mit KTM verlosen wir 10x2 Fan-Packages, die es wirklich in sich haben: Unsere Gewinner erhalten jeweils 2 Eventtickets und 2 Sitzplätze auf der KTM-Tribüne Mitte (gültig von Freitag bis Sonntag), 2 Goodiebags bestehend aus Freizeitbeutel, Cap, T-Shirt und Ohrstöpsel sowie 2 exklusive Motorrad-Parkplätze für eine unkomplizierte Anreise auf zwei Rädern. Einfach im untenstehenden Formular Daten eintragen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil oder Sie besuchen uns am „Krone“-Stand auf der moto-Austria Wels vom 9. bis 11. Februar und füllen vor Ort eine Gewinnkarte aus.