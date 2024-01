Salzburg steht erneut ein Stauwochenende bevor

Der letzte Bewerb der Vierschanzentournee in Bischofshofen am 6. Jänner zieht viele deutsche Skisprung-Fans in den Pongau. Die An- und Abreise erschwert einmal mehr die Situation vor der Tunnelbaustelle auf der A10. Vor allem, weil am 8. Jänner nicht nur in allen neun Bundesländern Österreichs wieder die Schule startet, sondern auch im Großteil Deutschlands und in den Niederlanden. Es ist mit einem Zeitverlust von zwei oder mehr Stunden in beide Richtungen zu rechnen.