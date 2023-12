Vorstand jubelt: KitzSki bestes Skigebiet der Welt

Auch mit Gastro-Angebot gepunktet

Rosen streut auch Oliver Kern, GF von skiresort.de: „Zufriedene Gäste, motiviertes Personal und eine traumhafte Naturkulisse – im gesamten Skigebiet ist die Begeisterung spürbar. Das und andere Faktoren verleihen KitzSki einen unverwechselbaren Charakter.“ Punkten konnte KitzSki auch mit dem Angebot an Unterkünften neben der Piste oder in der Nähe von Liften sowie mit der Bewirtung in den 60 Bergrestaurants und Hütten.