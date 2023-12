Im Schnee Schritt für Schritt ins neue Jahr

Schritt für Schritt etwas Gutes tun - für dich und andere!

Unter diesem Motto steht die Neujahrs-Schneeschuhwanderung in den Seetaler Alpen am 1. 1. 2024, bei der die Einnahmen (pro Person 35 Euro) zur Gänze an die Aktion „Die Krone hilft“ gespendet werden. Wenn du gerne mit uns das Jahr 2024 sportlich und in der Natur beginnen möchtest, dann melde dich per SMS oder telefonisch ( 0650/2611119) ab sofort an. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Schneeschuhwanderung!