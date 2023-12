So landet man nach dem Feuerwerk nicht im Spital

So feuert man Raketen richtig ab

Der erfahrene Experte weist außerdem auf die richtige Handhabe mit Knallkörpern hin: „Diese nach dem Kauf auf jeden Fall sachgemäß verwahren. Sonst kann diese frühzeitig hochgehen. Raketen aus einem stabil verankerten Rohr abschießen, bitte nicht aus Flaschen, in den Händen haltend oder in den Schnee stecken. So kann die Rakete entweder steckenbleiben oder nicht die nötige Höhe erreichen. Batterien auf einem festen, ebenen Untergrund stellen. Sollte der Knallkörper nicht explodieren, sollte man ihn auf keinen Fall aufheben. Denn: „Dieser kann auch noch Stunden später hochgehen.“ Ebenso wichtig: „Keine Böller schmeißen, wo sich Menschen befinden. Das kann im schlimmsten Fall zum Tod führen, leider kommt das immer wieder vor.“ Nicht umsonst mussten im Zuge des letzten Jahreswechsels 117 Menschen in Österreich im Krankenhaus behandelt werden. 90 sind auf Unfälle mit illegalen Böllern zurückzuführen.