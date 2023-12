Nationalpark Hohe Tauern: Lienz als Schaufenster

Unterschiedlichste Themenbereiche werden am Info-Point mit entsprechenden Erlebnisangeboten kombiniert und vorgestellt. So gibt es für Besucher etwa alles zum landschaftsformenden Wasser, der artenreichen Kulturlandschaft, den heimischen Gipfeln oder auch den Big Five in der Region des NPHT. Das alles kostenlos – und stets rund um die Uhr.