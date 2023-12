„Wer zu uns kommt, muss sich an die Regeln halten“

„Jeder muss seinen Beitrag dazu leisten“

Politisch hält Dornauer an seiner restriktiven Linie in Sachen Asyl fest und betont: „Asylverfahren an den EU-Außengrenzen sind ein Gebot der Stunde. Wer in Tirol aufzunehmen ist, der wird hier im Einklang mit den Gemeinden untergebracht. Bei mir gilt es, die Regeln unserer Gesellschaft einzuhalten und entsprechende Pflichten zu erfüllen. Jeder muss seinen Beitrag dazu leisten. So gelingt Integration in Tirol!“