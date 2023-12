Skitourengeher im Konflikt mit Bäumen und Tieren

90 Prozent halten sich an Vorgaben

Im Naturpark Mürzer Oberland, wo an guten Tagen bis zu 150 Autos von Tourengehern am Parkplatz des Preiner Gscheid parken, hat man ein Leitsystem etabliert, um junge Bäume zu schützen. Das Leitsystem wird jede Saison angepasst und verbessert. „Insgesamt waren wir positiv überrascht, 90 Prozent der Leute halten sich an das System“, sagt Sprecher Andreas Steininger.