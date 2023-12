Aigner krallt sich in zweiter Liga Tournee-Ticket

„Habe in der Zwischenzeit viel gelernt“

Der Polizist hat nicht unbedingt die besten Erinnerungen an die Tournee. Beim Debüt 2017 holte er in keinem Springen einen Weltcuppunkt: „Ich habe in der Zwischenzeit viel gelernt. Wenn ich meine Sprünge abrufen kann, kann es weit nach vorne gehen. Wichtig ist, dass ich Konstanz in meine Sprünge bringe.“