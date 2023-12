E-Scooter brannte: Bewohner sprang in Innenhof

Im Vorraum einer Wohnung in der Grazbachgasse geriet der Akku eines E-Scooters in Brand. Währenddessen hielten sich vier Personen in der Wohnung im ersten Geschoß auf. Drei Bewohner flüchteten in das Treppenhaus und versuchten, den Brand mit tragbaren Feuerlöschern zu bekämpfen. Die vierte Person sprang aus einem Fenster der Wohnung in den Innenhof und verletzte sich dabei schwer.