Er ist derzeit der beste „Ösi“ in Deutschland

Der Oberösterreicher spielte beim 3:0-Heimsieg gegen Union Berlin einmal mehr überragend. Sein Elfmeter zum 3:0 war sein sechstes Tor beim sechsten Versuch vom Punkt. Zwei Dinge ärgerten ihn aber trotz seiner Gala: In der dritten Minute vergab er sein erstes Liga-Kopfballtor leichtfertig („den muss ich machen“) und in der Nachspielzeit kassierte er die fünfte gelbe Karte, fehlt damit Mittwoch in Leverkusen. In seiner Analyse erklärte der 30-Jährige: „Wir haben schon unter der Woche gemerkt, dass wir extrem heiß sind und unbedingt das letzte Heimspiel 2023 gewinnen wollen. Wir waren eine Einheit auf dem Platz, haben eine gute Mischung zwischen langen Bällen und fußballerischen Aktionen gefunden.“