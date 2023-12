Mitten auf Autobahn brach Brand in Pkw aus

Gegen 7.30 Uhr war eine 24-Jährige aus Slowenien mit einem Pkw auf der A9 Pyhrnautobahn von Spielfeld kommend in Fahrtrichtung Leibnitz unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Gebrechens brach im Motorraum ein Brand aus. Die Frau hielt das Fahrzeug am Pannenstreifen an und konnte dieses rechtzeitig verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehren Vogau und Wagendorf (13 Kräfte und vier Fahrzeuge) löschten den Brand. Verletzt wurde niemand.