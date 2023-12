Sturm kämpft geschlossen um Weihnachtswunder

Ab ins Warme heißt es in diesen Stunden für den SK Sturm. Der schwarz-weiße Tross hebt zum letzten Europa-League-Gruppenspiel in Lissabon ab, wo man gegen Sporting (Donnerstag, 21 Uhr) das Überwintern im Europacup im Fernduell mit den Polen von Rakow sichern will. Zuletzt hatten die Grazer Verletzungssorgen, am Flughafen sah die Lage etwas positiver aus.