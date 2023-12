Knalleffekt! Irdning nicht mehr in der Bundesliga

Fünf Titel in letzten sechs Jahren! Doch nun wird alles anders: Der Klub von Mannschaftsführer und Hauptsponsor Erich Reisinger zieht sich zurück. „Wir sind so oft Meister geworden, aber der Aufwand ist auch immer mehr geworden. Ich habe alles mehr oder weniger alleine gemacht“, erklärt Reisinger den überraschenden Rückzug. Womit aus der Star-Truppe reihenweise Top-Spieler frei werden. Mauthausen schlug gleich zu: So wird künftig Dennis Novak, die Nr. 165 der Welt, in der im Mai startenden Saison für die Oberösterreicher aufschlagen.