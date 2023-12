Penny verzichtet zum Wohl der Tiere auf Feuerwerk!

Müllberge zu Neujahr

Auch die Umweltauswirkungen sind nicht mehr zu übersehen: Feuerwerke erzeugen jährlich bis zu 1000 Tonnen zusätzlichen Müll bestehend aus verbrannten Papierresten, Kunststoffen und metallischen Bestandteilen der Feuerwerkskörper - ein Großteil davon in der Silvesternacht. Während der Müll in den Städten unter großen Mühen der Müllabfuhr beseitigt wird, bleiben auch viele Feuerwerksreste in der Natur liegen und werden zu einer dauerhaften Quelle der Umweltverschmutzung und gefährden die Tier- und Pflanzenwelt.