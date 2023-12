Abluftsystem löste Brand im Gewerbepark aus

Ein Mitarbeiter eines Betriebs im Gewerbepark bemerkte Montagabend den Brand. In einer Halle des Unternehmens schlugen Flammen aus einer Produktionsmaschine. Mehrere Mitarbeiter versuchten das Feuer zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr Saalfelden rückte kurz darauf mit 38 Mann in die verrauchte Halle an. Der Brand wurde mit zwei Atemschutztrupps und einem HD-Rohr gelöscht. Die Produktionshalle wurde mittels Überdruckbelüfter rauchfrei gemacht.