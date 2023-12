Große Flohmarkt-Familie zittert um Zukunft

Jäger und Sammler – auch auf dem Flohmarkt

Reinhard Rath ist 74 Jahre alt und steht seit diesem Jahr neben Christine am Flohmarkt in Wals. Ihm haben es Antiquitäten wie Schwerter, Uhren, Füllfedern und altes Fahrradzubehör angetan. „Es ist meine Leidenschaft. Wenn ich zum Beispiel eine Uhr kriege, richte ich sie her, dann hängt sie ein Jahr in meiner Wohnung und dann gebe ich sie wieder weiter.“