19-Jähriger knallt gegen Brückengeländer - tot

Die Ennstalbundesstraße wurde am Samstagnachmittag leider wieder einmal ihrem Ruf als eine der unfallträchtigsten Straßen in der Steiermark gerecht: Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen/Ybbs (Niederösterreich) war gegen 15.40 Uhr im Stadtgebiet von Liezen in Richtung Graz unterwegs.