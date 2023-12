Pionierarbeit für nächste Eishockey-Generation

Nach Rückschlag zu Saisonbeginn startet Anna Meixner in Schweden wieder durch. In der Auftaktpartie der Svenska Damhockeyliga (SDHL) verletzte sich die Zellerin im Diensten des Traditionsklubs Brynas IF, Meixner musste einen Monat aussetzen. Seit ihrer Rückkehr zeigt die beste Spielerin der Vorsaison wieder auf.