„Herbergssuche“ nimmt für Retter endlich ein Ende

Eng geworden war es zuletzt in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Klosterneuburg. Denn seit dem Jahr 1993, als die Retter ihr Domizil unweit des Spitals bezogen hatten, hat sich die Zahl der Ausfahrten auf mehr als 25.000 Einsätze pro Jahr verdoppelt. Knapp 500 großteils ehrenamtliche Helfer sind hier tätig, zudem wurden die Einsatzfahrzeuge in den vergangenen 30 Jahren nicht nur mehr, sondern auch größer. Kein Wunder also, dass sich die Rettungsorganisation auf Herbergssuche begab. Und diese dürfte nun, passenderweise kurz vor Weihnachten, endlich beendet sein.