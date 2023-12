Sturm war diesmal ein Opfer der Technik

Komplizierter und in diesem Fall bitter für Sturm wird’s beim 1:0 für Blau-Weiß Linz, als es um eine mögliche Abseitsposition von Linz-Stürmer Ronivaldo geht. Hier hat der Video Assistant Referee (VAR) ein Problem, zumal man nur eine einzige Kamera zur Verfügung hat und somit nur eine Abseitslinie ziehen kann. Man kann in diesem Fall anhand der gecheckten Bilder nicht klar erkennen, ob sich Ronivaldo im Abseits befindet oder nicht. Der Fuß des Stürmers ist in dieser einen Kameraperspektive nämlich nicht erkennbar, weil er von der Hand des Vordermannes, Sturm-Verteidiger Amadou Dante, verdeckt wird. Obwohl es in dieser Szene stark nach Abseits aussieht, muss der VAR die Entscheidung des Schiedsrichter-Teams am Feld hinnehmen.