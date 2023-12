Tausend Lichter leuchten nur für Ronja

Die Adneter lassen Baum für Ronja leuchten

Ronja selbst besucht mittlerweile den Kindergarten in Oberalm. Die Familie wohnt seit wenigen Monaten in Adnet. Die Hilfsbereitschaft in der Tennengauer Gemeinde ist dennoch riesig. Privatpersonen und Unternehmer schlossen sich zusammen und starteten die Aktion „Tausend Lichter für Ronja“. Steinmetz Robert Schnöll gestaltete eine Spendenbox. Sie steht nun am Straßenrand nahe dem Ortszentrum. Von dort aus gut zu sehen: eine mit knapp 3000 Lichtern geschmückte Fichte.