Unersättlich: Musterprofi kriegt nicht genug!

Für Gazibegovic wäre es der 24. Saison-Einsatz für die Schwarzen, dazu bestritt er noch sechs Länderspiele für Bosnien-Herzegowina in der EM-Quali. Die 30 Partien schüttelt „Gazi“ ab wie ein lästiges Insekt: „Ich will so viel wie möglich spielen, am liebsten immer vom Start weg! Drei Partien in einer Woche sind besser als Training. Ich für meine Person kriege nicht genug“, sagt der Teamspieler, der rechts in der Viererkette praktisch Alleinunterhalter ist. Bis auf zwei Spiele stand er stets in der Startformation.