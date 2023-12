Geburtstagsgruß mit Sauschädel: Behörde ermittelt

Junggesellen-Feier mit Anzeige

Eine Warnung, die Freunde eines Junggesellen im Bezirk Tulln wohl nicht gehört haben durften. Mitten in dem Ort an der Perschling stellten sie nun dem Jubilar zu dessen 30er nämlich einen Schweinekopf vor dem Haus auf. „Garniert“ war der Sauschädel, der auch lässig einen Tschick im Maul hatte, mit humorigen Sprüchen. Doch die Tierschützer verstanden keinen Spaß – und zeigten den Fall gleich bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Tulln an.