Ein Meter Schnee: Tirol befürchtet Lawinensonntag!

„Von Freitag- bis Samstagabend rechne ich in Nordtirol mit den größten Schneemengen in den Zillertaler Bergen – hier dürfte wohl rund ein Meter Neuschnee fallen“, sagt Zimmermann. Doch selbst in höheren Tallagen des Ziller—, Ötz- und Stubaitals sind 30 bis 40 Zentimeter zu erwarten, am Hauptkamm westlich des Brenners 50, in Reutte gute 20 Zentimeter. In Osttirol wird in ganz hohen Lagen ebenfalls mit einem Meter gerechnet.