Nächster Top-Winzer tritt aus „Vinea Wachau“ aus

Im Jahr 1983 wurde die „Vinea Wachau“ als Vereinigung von Wachauer Winzern gegründet. 200 Betriebe gehören dem Gebietsschutzverband mittlerweile an. In den vergangenen Jahren verabschiedeten sich aber einige namhafte Weinhauer wie Franz Xaver (bekannt unter F.X.) Pichler aus dem Verband. Mit Franz-Josef Gritsch tritt nun ein weiterer Top-Winzer aus. Vom Jahrgang 2023 an werden die weltweit begehrten Gritsch-Weine nicht mehr in den Kategorien wie Federspiel und Smaragd, sondern ausschließlich gemäß der DAC-Herkunftspyramide klassifiziert werden.