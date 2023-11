Wo Fahrten mit dem Sammeltaxi teurer werden

Pilotprojekt vorzeitig eingestellt

Denn das Marchfeld-Mobil und das IST-Mobil in Korneuburg machten den Linienbussen vor Ort derart Konkurrenz, dass es hier viele Leerfahrten gab. Während die Taxis selbst an ihre Kapazitätsgrenzen kamen. Noch vor Anlauf des ursprünglich auf ein Jahr anberaumten Pilotprojektes, geht man hier nun wieder zurück an den Start. Ab Freitag sind für eine Fahrt mit dem Sammeltaxi wieder 2 Euro zusätzlich fällig, in der Nacht sogar doppelt soviel. Herbe Kritik kommt dazu von den Grünen aus Gänserndorf: „Unser Marchfeld-Mobil ersetzt aktuell fehlende Querverbindungen im Bezirk“, so Sprecherin Beate Kainz. Tägliche Fahrten würden nun für viele unleistbar.