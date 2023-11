Nur Kekse schmecken süßer als erster WM-Titel

Du verlierst fast nie, hast bei den World Games im Vorjahr Gold geholt und jetzt die WM gewonnen. Was bleibt noch übrig für dich?

Im Kickboxen bin ich seit Februar unbesiegt. Nächste Woche geht es schon weiter zur Europameisterschaft im Thaiboxen in die Türkei. Ich mache ja beides nebeneinander. Die Vorbereitung fängt gleich am Montag an. Zum Glück geht das im Polizeisport. Ich bin ja die einzige in meinem Bereich, alle anderen haben Jobs.