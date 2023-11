Alkohol, Drogen, Rasen: Sechs sind den Schein los

Auf Tirols Straßen war es am Sonntag mitunter gefährlich. Betroffen war etwa die Inntal-Autobahn A12. Erlaubt waren wetterbedingt 80 km/h, das konnte zwei Lenker aber nicht daran hindern, mit 154 km/h und 165 km/h über die Autobahn zu brettern. Die beiden fuhren also doppelt so schnell wie erlaubt! Ein weiterer Lenker war auf der A13 aufgefallen: Er war mit 161 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs. Und schließlich konnte noch ein Pkw-Lenker auf der A12 Höhe Telfs-Ost erwischt werden, der statt 130 km/h 181km/h fuhr.